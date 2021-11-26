Посеред дороги в Києві згорів культовий автомобіль (відео)

Автомобіль Ford Mustang загорівся під час руху

У п’ятницю, 26 листопада, на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва сталося загорання автомобіля Ford Mustang. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Загорання в автомобілі виникло під час руху. Водій не постраждав.

На місці працювали рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання. Але вогонь повністю знищив автівку.

Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада сталася пожежа на території гаражного кооперативу на проспекті Оболонському, 54 в Києві. Внаслідок пожежі вогнем знищено легкові автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida і Lada, а також особисті речі власників гаражів.

25 листопада в Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.