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    Посеред дороги в Києві згорів культовий автомобіль (відео)

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    Автомобільна пожежа сталася на вулиці Малевича - Посеред дороги в Києві згорів культовий автомобіль (відео)
    Автомобільна пожежа сталася на вулиці Малевича
    фото: dtp.kiev.ua

    Автомобіль Ford Mustang загорівся під час руху

    У п’ятницю, 26 листопада, на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва сталося загорання автомобіля Ford Mustang. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Загорання в автомобілі виникло під час руху. Водій не постраждав.

    На місці працювали рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання. Але вогонь повністю знищив автівку.

    Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада сталася пожежа на території гаражного кооперативу на проспекті Оболонському, 54 в Києві. Внаслідок пожежі вогнем знищено легкові автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida і Lada, а також особисті речі власників гаражів.

    25 листопада в Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.

    Теги: пожежа Київ ДСНС дороги водій автомобіль рятувальники
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    Посеред дороги в Києві згорів культовий автомобіль (відео)