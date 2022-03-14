Митрополит Епіфаній благословив киян на захист свого міста

Владика подарував меру Києва ікону Святого Архангела Михаїла

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм та отримав від нього символічний подарунок – ікону Архистратига Михаїла – покровителя Києва, чиє зображення є й на гербі столиці. Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook. Мер Києва оприлюднив відео зі зустрічі з головою ПЦУ Митрополитом Епіфанієм.

«Зустрівся з Митрополитом Епіфанієм – предстоятелем Православної церкви України. Владика подарував ікону Святого Архангела Михаїла, який вважається покровителем воїнів, які борються за правду. А також – захисником Києва. Переконаний в тому, що ми зможемо захистити разом з нашим символом, Святим Михаїлом, наше місто від орди, яка зараз пре на Київ», – заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що Київ був і залишиться вільним містом, де живуть вільні люди, які люблять свободу і ніколи на коліна не стануть. Владика Епіфаній благословив киян на захист свого міста.

«Ми разом і надалі будемо протистояти ворогу, і неодмінно перемога буде на нашому боці. Тому нехай Господь благословить сьогодні кожного киянина на захист, дає силу, здоров'я і натхнення далі протистояти тим викликам, які випали на нашу долю», – зазначив він.

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Російські загарбники нападають на священиків в Україні. Напередодні у Бердянську викрали священника ПЦУ. Перед цим російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова).

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