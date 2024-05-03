Держаудитслужба виявила «зникнення» майже 20 млн грн на відновленні Бородянки

Основна частина порушень на суму 14 млн грн – це відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону

Під час здійснення робіт з відновлення зруйнованої російськими окупантами Бородянки «зникли» майже 20 мільйонів гривень державних коштів, повідомляє пресслужба Північного офісу Держаудитслужби. Порушення виявили аудитори під час ревізії Бородянської селищної ради.

Основна частина порушень на суму 14 млн грн – це відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.

Загалом, за оцінкою фахівців, роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн.

Крім того, згідно чек-листів за програмою «єВідновлення», на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн.

Проте аудитори з’ясували, що таку саму суму, згідно з рахунками, було витрачено на ті самі роботи — тобто фактично відбулося їх подвоєння.

«Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків», — наголосили у Держаудитслужбі.

Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності. А посадовцям аудитори порадили більш ретельно стежити за раніше здійсненими або погодженими виплатами, що відбуваються за програмою «єВідновлення», аби уникнути подвійного фінансування.

Нагадаємо, у річницю повного звільнення Київщини від російських загарбників заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба взяв участь у відкритті скульптури «Дівчинка під сонцем», яку встановили на головній площі селища Бородянка Київської області. Про це інформує Офіс президента.

Чотириметрова скульптура уособлює перемогу життя над руйнуваннями, а її арки символізують опір семи районів Київської області та столиці.