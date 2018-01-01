Водії маршруток під час ДТП у Києві були тверезими, — поліція

Поліція вивчатиме документи перевізників, а також проводити технічну експертизу

Водії маршруток, які зіткнулися на вулиці Теліги в Києві 16 лютого, не були в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомив начальник НУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко. «Обидва водії були на місці, їх перевірили приладом на стан алкогольного сп'яніння, алкогольне сп'яніння не виявлено», — сказав Крищенко. При цьому він



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Поліція вивчатиме документи перевізників, а також проводити технічну експертизу

Водії маршруток, які зіткнулися на вулиці Теліги в Києві 16 лютого, не були в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив начальник НУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко.

«Обидва водії були на місці, їх перевірили приладом на стан алкогольного сп'яніння, алкогольне сп'яніння не виявлено», — сказав Крищенко.

При цьому він додав, що у них відібрані зразки крові для більш глибокого аналізу на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Він додав, що будуть вивчати документи перевізників, а також проводити технічну експертизу.

«Перевізники офіційні, частину документів ми вилучили. Подальша робота буде проводитися, будуть перевірятися документи, встановлюватися обставини подій, в тому числі буде проведено технічні експертизи», — розповів Крищенко.

Він також зазначив, з 12-ти постраждалих четверо наразі перебувають в лікарні. Попередньо у них ушкодження середнього ступеня тяжкості. Іншим надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що увечері п'ятниці, на вулиці Олени Теліги зіткнулися дві маршрутки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, двох доставили в лікарні.