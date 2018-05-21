Водій автобуса, який у Борисполі збив на смерть дівчинку, знаходиться у СІЗО

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Фото: Нацполіція Місце смертельної ДТП у Борисполі

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі

Поліція розслідує смертельну ДТП у Борисполі, внаслідок якої 10-річна дівчинка загинула на місці, друга дитина доставлена в лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Нагадаємо, у неділю на одній з вулиць Борисполя на пішохідному переході водій рейсового автобуса «Чигирин-Київ» скоїв наїзд на двох школярок. Дівчата намагалися перетнути проїжджу частину на роликах.

Поліцейські встановили обставини ДТП. Виявилося, що водій автомобіля у правій смузі руху зупинився, щоб пропустити дітей. Кермувальник же автобуса, не реагуючи на зупинку транспортного засобу праворуч, продовжив рух, внаслідок чого сталася трагедія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Водія автобуса поліцейські затримали на місці. Наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом відносно нього буде обрано міру запобіжного заходу. За результатами медичного огляду на момент скоєння аварії водій був тверезий.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.