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    Водій приміської маршрутки побив пасажира

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    Водій приміської маршрутки побив пасажира

    Постраждалий перебуває у лікарні з тілесними ушкодженнями

    Водій маршрутки, яка прямує з Києва до Боярки, побив пасажира. Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

    «Так, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України», - сказав він, відповідаючи на питання, чи мав місце факт побиття водієм громадського транспорту пасажира.

    Постраждалий знаходиться у лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

    Наразі проводиться розслідування причин конфлікту та обставин побиття.

    До слова, на вулиці Польовій e Солом’янському районі Києва чоловік побив журналістку. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо також, що 6 березня під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми: корупція в деталях» у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка був здійснений напад.

    Джерело: Надзвичайні новини

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