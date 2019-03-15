Водій приміської маршрутки побив пасажира



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Постраждалий перебуває у лікарні з тілесними ушкодженнями

Водій маршрутки, яка прямує з Києва до Боярки, побив пасажира. Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

«Так, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України», - сказав він, відповідаючи на питання, чи мав місце факт побиття водієм громадського транспорту пасажира.

Постраждалий знаходиться у лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

Наразі проводиться розслідування причин конфлікту та обставин побиття.

До слова, на вулиці Польовій e Солом’янському районі Києва чоловік побив журналістку. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо також, що 6 березня під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми: корупція в деталях» у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка був здійснений напад.

Джерело: Надзвичайні новини