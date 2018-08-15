Водій, який наїхав на чоловіка на Троєщині і мало не збив його сім’ю, отримав підозру



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Фото: Київ оперативний Затриманий водій Audi

Водій Audi травмував батька, у нього відкритий перелом ноги

Водію Audi, який на пішохідному переході ледь не збив родину з двома дітьми та втік з місця події, оголошено про підозру. Про це інформує прокуратура Києва.

ДТП сталося сьогодні близько 7 години ранку на вул. Милославській у Києві. У результаті, чоловік отримав тяжке тілесне ушкодження у вигляді відкритого перелому ноги. Його дружина з дітьми, за попередніми даними, не постраждали, але перебувають у шоковому стані.

Водій автомобіля Audi з місця події втік.

Правоохоронці оперативно виявили авто Audi, покинутим на трамвайних коліях на вулиці Закревського, а невдовзі затримали водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За погодження Київської місцевої прокуратури N3 йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ранком середи автомобіль Audi (іноземна реєстрація) у Києві на перехресті Милославської та Маяковського збив пішохода. Водій, втікаючи з місця ДТП, не впорався з керуванням і виїхав на трамвайні колії. Винуватець покинув авто і втік. З ним був один пасажир, він зник разом з водієм.

Як стало відомо, у пішохода перелом ноги. Його госпіталізовано.

Пізніше втікачі, які на Audi збили пішохода у житловому масиві Троєщина у Києві, а потім вилетіли на трамвайні колії, були затримані поліцією.