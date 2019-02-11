Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)



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«Німець» вилетів на зустрічну смугу і перекинувся Фото: Інформатор

ДТП сталася біля з'їзду з моста Метро на лівому березі

У неділю, 10 лютого, ввечері в Києві на з'їзді з моста Метро сталася аварія: Volkswagen Touareg, який рухався з лівого берега зніс огорожу, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

Також учасником ДТП стала Suzuki Vitara, яка їхала по мосту і не встигла зупинитися. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 21:00 біля з'їзду з моста Метро на лівому березі. Volkswagen Touareg не встиг зупинитися перед звуженням дороги через ремонтні роботи. В результаті «німець» протаранив припаркований причіп, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся. В цей час йому назустріч рухалася Suzuki Vitara. Водій «японця» не встиг загальмувати, і Touareg пошкодив капот Suzuki.

На місце події прибули поліцейські, медики і рятувальники. На щастя, в результаті цієї аварії ніхто не постраждав, навіть водій Volkswagen, який відмовився від госпіталізації.

Рух по мосту Метро в обидві сторони було перекрито. Обставини події встановлюються.