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    Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)

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    &laquo;Німець&raquo; вилетів на зустрічну смугу і перекинувся - Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)
    «Німець» вилетів на зустрічну смугу і перекинувся
    Фото: Інформатор

    ДТП сталася біля з'їзду з моста Метро на лівому березі

    У неділю, 10 лютого, ввечері в Києві на з'їзді з моста Метро сталася аварія: Volkswagen Touareg, який рухався з лівого берега зніс огорожу, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся.

    Також учасником ДТП стала Suzuki Vitara, яка їхала по мосту і не встигла зупинитися. Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія трапилася близько 21:00 біля з'їзду з моста Метро на лівому березі. Volkswagen Touareg не встиг зупинитися перед звуженням дороги через ремонтні роботи. В результаті «німець» протаранив припаркований причіп, вилетів на зустрічну смугу і перекинувся. В цей час йому назустріч рухалася Suzuki Vitara. Водій «японця» не встиг загальмувати, і Touareg пошкодив капот Suzuki.

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    Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)
    Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)
    Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)
    Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)
    Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)
    Volkswagen перекинувся на мосту Метро, заблокувавши рух (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце події прибули поліцейські, медики і рятувальники. На щастя, в результаті цієї аварії ніхто не постраждав, навіть водій Volkswagen, який відмовився від госпіталізації.

    Рух по мосту Метро в обидві сторони було перекрито. Обставини події встановлюються.

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