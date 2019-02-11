У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми
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В результаті аварії в будинку утворилася діра
Фото: RTV Drenthe
Чоловік і дитина, які перебували у вітальні під час аварії, були доставлені в лікарню»
В Нідерландах автомобіль на великій швидкості в'їхав у будинок. В результаті інциденту постраждали дві людини.
Про це повідомляє RTV Drenthe.
«Чоловік і дитина, які перебували у вітальні під час аварії, були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, водій авто був тверезий.
В результаті аварії в будинку утворилася величезна діра, автомобіль сильно пошкоджений.
Поліція з'ясовує, що могло стати причиною зіткнення.
Нагадаємо, у суботу, 9 лютого, на вулиці Льва Толстого у Києві сталося ДТП. Renault Megane вилетів на тротуар і в'їхав в терасу ресторану.