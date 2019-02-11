У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми



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В результаті аварії в будинку утворилася діра Фото: RTV Drenthe

Чоловік і дитина, які перебували у вітальні під час аварії, були доставлені в лікарню»

В Нідерландах автомобіль на великій швидкості в'їхав у будинок. В результаті інциденту постраждали дві людини.

Про це повідомляє RTV Drenthe.

«Чоловік і дитина, які перебували у вітальні під час аварії, були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, водій авто був тверезий.

В результаті аварії в будинку утворилася величезна діра, автомобіль сильно пошкоджений.

Поліція з'ясовує, що могло стати причиною зіткнення.

Нагадаємо, у суботу, 9 лютого, на вулиці Льва Толстого у Києві сталося ДТП. Renault Megane вилетів на тротуар і в'їхав в терасу ресторану.