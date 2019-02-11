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    У світі

    У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми

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    <p>В результаті аварії в будинку утворилася діра</p> - У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми

    В результаті аварії в будинку утворилася діра

    Фото: RTV Drenthe

    Чоловік і дитина, які перебували у вітальні під час аварії, були доставлені в лікарню»

    В Нідерландах автомобіль на великій швидкості в'їхав у будинок. В результаті інциденту постраждали дві людини.

    Про це повідомляє RTV Drenthe.

    «Чоловік і дитина, які перебували у вітальні під час аварії, були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

    За попередніми даними, водій авто був тверезий.

    В результаті аварії в будинку утворилася величезна діра, автомобіль сильно пошкоджений.

    Поліція з'ясовує, що могло стати причиною зіткнення.

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    У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми
    У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми
    У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми
    У Нідерландах автомобіль влетів у будинок з людьми

    Нагадаємо, у суботу, 9 лютого, на вулиці Льва Толстого у Києві сталося ДТП. Renault Megane вилетів на тротуар і в'їхав в терасу ресторану.

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