Ворожий удар по Крюківщині: дрон влучив у будинок поруч із дитячим майданчиком

Будинок на Крюківщині, який постраждав внаслідок атаки 3 квітня 2026 року

Ворожий дрон поцілив у житлову забудову

Під час масованої повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, у селі Крюківщина Бучанського району зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

фото з соцмереж

Ворожий дрон поцілив у житлову забудову. За словами очевидців, удар прийшовся на будинок, розташований безпосередньо біля дитячого майданчика.

фото з соцмереж

і інформація про постраждалих унаслідок цього влучання уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. Тривога на Київщині тривала майже дві години. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Також під час повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові.

О 10:42 Київська обласна військова адміністрація повідомляла, про загрозу ворожих БпЛА для області.