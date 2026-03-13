«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану

Росія, ймовірно, передала Ірану та його союзникам рекомендації щодо управління безпілотниками

Росія передає Ірану досвід війни з Україною

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія може допомагати Ірану у застосуванні ударних безпілотників під час атак на Близькому Сході. Як пише «Главком», про це він сказав після наради з британськими військовими у Лондоні, повідомляє The Guardian.

За словами Гілі, за деякими тактичними рішеннями Ірану у використанні дронів може стояти Кремль.

«Я думаю, нікого не здивує, що за деякими тактичними діями Ірану, а можливо й за частиною його озброєнь, стоїть невидима рука Володимира Путіна», – заявив міністр.

Британський генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив Гілі, що Росія, ймовірно, передала Ірану та його союзникам рекомендації щодо управління безпілотниками.

За його словами, іранські оператори почали запускати дрони на значно нижчій висоті, що ускладнює їх перехоплення системами протиповітряної оборони.

Про можливу допомогу Москви Тегерану повідомляли і американські медіа. Зокрема, Bloomberg із посиланням на джерела зазначало, що Росія могла надавати Ірану розвідувальні дані, зокрема супутникові знімки та рекомендації щодо наведення безпілотників.

Водночас у Кремлі заперечують надання будь-якої допомоги Тегерану. Російська влада стверджує, що Іран не звертався до Москви із запитом щодо озброєння або військової підтримки.