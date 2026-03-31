Невідомі дрони залетіли в повітряний простір Естонії: подробиці

Уламки одного БПЛА знайшли на полі, у небо піднімали винищувачі НАТО

У ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Збройні сили Естонії.

За словами начальника відділу стратегічних комунікацій полковника Уку Арольда, дрони, ймовірно, збилися з курсу під час атак України по території Росії. Він зазначив, що кілька безпілотників фактично перебували в повітряному просторі Естонії та були зафіксовані радарами і винищувачами, однак жоден з них не збивали.

Уламки одного дрона виявили в муніципалітеті Кастре в Тартуському повіті. Інформацію про можливі інші місця падіння перевіряють. За словами Арольда, повітряну тривогу оголошували вночі і вона тривала усю ніч. Він наголосив, що наразі ризик падіння дронів у країні є низьким і мешканці можуть повертатися до звичайного життя.

Водночас естонські військові пояснили, що інцидент став наслідком активізації бойових дій на території Росії поблизу кордонів країн Балтії. Україна завдає ударів по військовій інфраструктурі РФ, а російська сторона намагається протидіяти цим атакам, зокрема засобами радіоелектронної боротьби, що може призводити до відхилення дронів від курсу.

Під час інциденту в небі над Естонією також працювали винищувачі НАТО, які піднімалися з бази Емарі. Крім того, до патрулювання долучилися літаки союзників із Литви.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ситуацію контролювали в координації з партнерами, включно зі Швецією та Фінляндією, а система протиповітряної оборони діяла у штатному режимі. Через повітряну тривогу було змінено роботу авіасполучення. Зокрема, один із рейсів Finnair змінив маршрут, а ранковий виліт із Тарту до Гельсінкі скасували.

Раніше національні збройні сили Латвії ввечері 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Йдеться про іноземний безпілотний літальний апарат, який зафіксували в районі Лудзенського та Балвського країв. У військовому відомстві уточнили, що дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.