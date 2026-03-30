Одеса: військовий і цивільний отримали поранення під час оповіщення ТЦК

Поліція працює на місці події у Пересипському районі Одеси

30 березня між групою оповіщення ТЦК та цивільними сталась сутичка у Пересипському районі Одеси. Правоохоронці отримали інформацію про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, пише «Главком».

За попередніми даними, під час проведення мобілізаційних заходів представники групи оповіщення виявили чоловіка, який порушив правила військового обліку. Коли його намагалися доставити до територіального центру комплектування, він завдав ножового поранення одному з військовослужбовців.

У цей момент ситуація загострилася: перехожі почали втручатися та перешкоджати діям групи. Зокрема, вони перекрили виїзд із прибудинкової території. У відповідь один із військовослужбовців застосував травматичну зброю, здійснивши постріл у бік одного з цивільних.

Унаслідок інциденту військовий та цивільний були госпіталізовані з травмами.

Наразі на місці події працює поліція, обставини інциденту уточнюються. Очікується додаткова інформація.

Нагадаємо, 15 лютого в Київському районі Одеси під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів група людей напала на працівників ТЦК, застосувавши сльозогінний газ та фізичну силу.