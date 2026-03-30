Одеса: військовий і цивільний отримали поранення під час оповіщення ТЦК

glavcom.ua
Іванна Гончар
Поліція працює на місці події у Пересипському районі Одеси
Обидва постраждалі були госпіталізовані з травмами

30 березня між групою оповіщення ТЦК та цивільними сталась сутичка у Пересипському районі Одеси. Правоохоронці отримали інформацію про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, пише «Главком».

За попередніми даними, під час проведення мобілізаційних заходів представники групи оповіщення виявили чоловіка, який порушив правила військового обліку. Коли його намагалися доставити до територіального центру комплектування, він завдав ножового поранення одному з військовослужбовців.

У цей момент ситуація загострилася: перехожі почали втручатися та перешкоджати діям групи. Зокрема, вони перекрили виїзд із прибудинкової території. У відповідь один із військовослужбовців застосував травматичну зброю, здійснивши постріл у бік одного з цивільних.

Унаслідок інциденту військовий та цивільний були госпіталізовані з травмами.

Наразі на місці події працює поліція, обставини інциденту уточнюються. Очікується додаткова інформація.

Нагадаємо, 15 лютого в Київському районі Одеси під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів група людей напала на працівників ТЦК, застосувавши сльозогінний газ та фізичну силу. 

Читайте також:

Читайте також

Заручники, «Дружба» і вибори в Угорщині: у яку гру грає Орбан
Старий Прохазка рятує фельдкурата Каца або Мадярський гамбіт Путіна
6 березня, 17:50
Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна
Шахрайська схема з псевдовиробництва дронів: двоє волинян постануть перед судом
2 березня, 13:52
Поліціянти зараз розшукують стрільця. На місці події працюють профільні служби
Неподалік центру у Львові трапилася стрілянина, є постраждалий
8 березня, 17:53
«Актори» пояснили правоохоронцям, що відео зняли заради гумористичного контенту та переглядів
У Києві затримано блогерів, які знімали провокативне відео у поліцейській формі
13 березня, 10:02
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» не здетонувала та мала механічні пошкодження
У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)
13 березня, 16:10
Дрон поцілив у тепловоз у хвості потяга
Російський дрон влучив у пасажирський поїзд
14 березня, 18:46
Богданов підкреслив, що залишається чинним військовим і після висвячення повернеться на фронт
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
21 березня, 15:15
В ході обшуку у квартирі фігуранта правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
25 березня, 14:15
Університет провів внутрішню перевірку щодо порушення професором мовного законодавства
В Одесі звільнено професора технологічного університету через російську мову
27 березня, 17:06

Новини

Одеса: військовий і цивільний отримали поранення під час оповіщення ТЦК
Одеса: військовий і цивільний отримали поранення під час оповіщення ТЦК
Тимчасовий прем’єр Болгарії прибув до Києва
Тимчасовий прем’єр Болгарії прибув до Києва
Помер Віллен Новак: що відомо про видатного українського режисера
Помер Віллен Новак: що відомо про видатного українського режисера
Нічна атака на Одещину: ворог поцілив в об’єкт енергетики, жителі області залишилися без світла
Нічна атака на Одещину: ворог поцілив в об’єкт енергетики, жителі області залишилися без світла
Стрілянина в Одесі: з'явилися кадри з бодікамер патрульних, які затримали озброєного чоловіка
Стрілянина в Одесі: з'явилися кадри з бодікамер патрульних, які затримали озброєного чоловіка
В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці
В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
