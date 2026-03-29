Глава Rheinmetall знецінив українські БпЛА, а після скандалу заявив про повагу

Rheinmetall визнав силу українських інновацій

Скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників, пише «Главком».

«Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», – заявив Паппергер.

Він також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

Хвиля обурення і відповідь українців

Ці слова викликали різку реакцію у соцмережах. Користувачі масово поширювали хештеги #LEGODrones та #MadeByHousewives, висміюючи заяву очільника концерну.

Журналіст Саймон Шустер оприлюднив реакцію українських виробників дронів: «Якщо для знищення танків та артилерії достатньо дрона, зробленого українськими «домогосподарками», то, схоже, офіційно розпочалась ера «домогосподарок»».

До критики долучився й позаштатний радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин, який підкреслив ефективність українських технологій: «#LEGODrones вже знищили понад 11 тисяч російських танків».

Він також наголосив на ролі жінок в оборонній промисловості: «Вони чудові домогосподарки, але мусять важко працювати на військових заводах. Вони заслуговують на повагу, Rheinmetall».

Реакція компанії: «Глибока повага до українців»

На тлі скандалу 29 березня Rheinmetall опублікував заяву, в якій фактично спробував пом’якшити ситуацію.

«Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії… Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок».

У компанії також визнали ефективність України у війні:

«Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться надзвичайно ефективно навіть за обмежених ресурсів. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас джерелом натхнення».

Rheinmetall додав, що «вдячний за можливість підтримувати Україну» своїми ресурсами.

Раніеш Армін Паппергер заявив, що припинення війни між Росією та Україною у 2026 році є малоймовірним, оскільки Москва, за його словами, не зацікавлена в її завершенні.

