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    Вранці на Оболоні горіла дев’ятиповерхівка (фото)

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    На 1-му поверсі в електрощитовій сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням - Вранці на Оболоні горіла дев’ятиповерхівка (фото)
    На 1-му поверсі в електрощитовій сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням
    Фото: ДСНС

    В електрощитовій сталося коротке замкнення, що призвело до пожежі

    Сьогодні, 18 лютого, вранці сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Тимошенка, 29-А в Оболонському районі Києва.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:03.

    «На місце події негайно прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що на 1-му поверсі в електрощитовій сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

    Вже о 9:16 пожежа була локалізована, а о 9:18 ліквідована.

    Внаслідок пожежі закопчено стіни та стеля приміщення.

    Загиблих та травмованих немає.

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    Вранці на Оболоні горіла дев’ятиповерхівка (фото)
    Вранці на Оболоні горіла дев’ятиповерхівка (фото)
    Вранці на Оболоні горіла дев’ятиповерхівка (фото)

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 11 по 17 лютого) у Києві вогнеборці ліквідували 74 пожежі.

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