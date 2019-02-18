Вранці на Оболоні горіла дев’ятиповерхівка (фото)



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На 1-му поверсі в електрощитовій сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням Фото: ДСНС

В електрощитовій сталося коротке замкнення, що призвело до пожежі

Сьогодні, 18 лютого, вранці сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Тимошенка, 29-А в Оболонському районі Києва.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:03.

«На місце події негайно прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що на 1-му поверсі в електрощитовій сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

Вже о 9:16 пожежа була локалізована, а о 9:18 ліквідована.

Внаслідок пожежі закопчено стіни та стеля приміщення.

Загиблих та травмованих немає.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 11 по 17 лютого) у Києві вогнеборці ліквідували 74 пожежі.