Вночі на Подолі палали дві автівки (фото, відео)



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Вогонь серйозно пошкодив передню частину і салон «японця», а також багажник Chrysler Фото: Інформатор

Вогонь спалахнув під капотом Nissan X-Trail, після чого поширився на червоний Chrysler Cruiser

У ніч на понеділок, 18 лютого, на подвір'ї житлового будинку на вулиці Ярославській у Подільському районі Києва горіли дві машини. Вогонь з Nissan X-Trail перекинувся на припаркований поруч Chrysler Cruiser.

Інформація про пожежу надійшла о 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув під капотом Nissan X-Trail, після чого поширився на червоний Chrysler Cruiser. Пожежники встигли швидко локалізувати і о 3:33 ліквідувати пожежу. Проте, до цього моменту вогонь встиг серйозно пошкодити передню частину і салон «японця», а також багажник Chrysler.

На місці події працювали дві пожежні машини, карета швидкої допомоги, а також поліцейські. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причина та обставини події встановлюються.

Як повідомлялося, 12 лютого вночі сталися дві автомобільні пожежі.