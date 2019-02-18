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    Вночі на Подолі палали дві автівки (фото, відео)

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    <p>Вогонь серйозно пошкодив передню частину і салон &laquo;японця&raquo;, а також багажник Chrysler</p> - Вночі на Подолі палали дві автівки (фото, відео)

    Вогонь серйозно пошкодив передню частину і салон «японця», а також багажник Chrysler

    Фото: Інформатор

    Вогонь спалахнув під капотом Nissan X-Trail, після чого поширився на червоний Chrysler Cruiser

    У ніч на понеділок, 18 лютого, на подвір'ї житлового будинку на вулиці Ярославській у Подільському районі Києва горіли дві машини. Вогонь з Nissan X-Trail перекинувся на припаркований поруч Chrysler Cruiser.

    Інформація про пожежу надійшла о 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, вогонь спалахнув під капотом Nissan X-Trail, після чого поширився на червоний Chrysler Cruiser. Пожежники встигли швидко локалізувати і о 3:33 ліквідувати пожежу. Проте, до цього моменту вогонь встиг серйозно пошкодити передню частину і салон «японця», а також багажник Chrysler.

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    Вночі на Подолі палали дві автівки (фото, відео)
    Вночі на Подолі палали дві автівки (фото, відео)
    Вночі на Подолі палали дві автівки (фото, відео)
    Вночі на Подолі палали дві автівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали дві пожежні машини, карета швидкої допомоги, а також поліцейські. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причина та обставини події встановлюються.

    Як повідомлялося, 12 лютого вночі сталися дві автомобільні пожежі.

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