Встановлений у київському транспорті безкоштовний Wi-Fi не працює

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Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров обіцяє вирішити цю проблему

До Дня Києва місто обладнали безкоштовним доступом Wi-Fi у популярних столичних місцях та у всьому наземному громадському транспорті. Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

За його словами, Wi-Fi має бути у центральних частинах Києва та на основних туристичних маршрутах таких, як парк імені Тараса Шевченка, Михайлівська площа, Софійська площа, Контрактова, Поштова, НСК «Олімпійський», район Фунікулеру та біля станцій метро Золоті Ворота, Палац Спорту, Майдан Незалежності, Палац «Україна». Крім цього, з вільним інтернетом мають їздити усі 1221 столичний тролейбусі, трамвай і автобус.

Але кияни все частіше скаржаться, що бездротовий інтернет не працює.

«На жаль, Wi-Fi як раніше не працював, так само і зараз нічого не змінилося. Підключаюся до нього, але все рівно Wi-Fi не працює», – розповідає мешканка столиці.

Інтернет відсутній не тільки у транспорті, а й на центральних локаціях.

Назаров пообіцяв вирішити проблему найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація обладнала системою доступу в інтернет Wi-Fi 1200 одиниць наземного комунального транспорту.

Нагадаємо, що безкоштовний Wi-Fi у київському метро зникне цього літа.

Джерело: Вечірній Київ