Встановлення та ремонт лічильників тепла кияни мають робити за власні кошти



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Влада Києва розробляє механізм комплексного підходу до встановлення, ремонту й охорони лічильників

Із набуттям чинності Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» вартість встановлення, ремонту та обслуговування будинкових приладів обліку тепла за рахунок тарифу на теплову енергію не передбачена. Закон визначає, що вартість цих робіт має покладатись на власників будівель, у випадку багатоквартирних будинків – його мешканців за рахунок внесків. Розуміючи низку проблем у реалізації цих норм закону, міська влада Києва розглядає варіант допомоги людям. Про це сьогодні під час прес-сніданку заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Враховуючи норми закону, вартість встановлення, повірки та ремонту лічильників теплової енергії була викреслена з тарифу на теплову енергію. Закон спонукає мешканців сплачувати за ці роботи окремо. Це, насправді, спричинило серйозну проблему в питанні належного обслуговування і збереження лічильників, адже теплопостачальна компанія не має коштів на проведення цих робіт. У той же час, сьогодні необхідно здійснити повірку більше 3 тисяч будинкових лічильників, вирішити питання вкрадених та зламаних лічильників», – пояснює Пантелеєв.

На його думку, неправильним було б залишати людей сам на сам із питаннями, що потребують виконання специфічної технічної роботи, додаткового фінансового навантаження. Більш доцільною є розробка лояльної програми, що організувала б та спростила для людей ці процеси.

«Київ має один із найвищих обсягів оснащення житлового фонду приладами обліку. Вартість опалення за наявності лічильника може бути меншою на 20-30% у порівнянні з будинками, де лічильники відсутні. Зараз ми розробляємо механізм комплексного підходу до встановлення, ремонту й охорони лічильників, що стане суттєвою допомогою і об’єднавчим поштовхом для будинкових громад», – переконаний представник КМДА.

До слова, за два місяці 2019 року співробітниками ПАТ «Київгаз» було безоплатно встановлено 6006 індивідуальних лічильників газу.