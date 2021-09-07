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    Вулицями Подолу пройде видовищна пішо-кінна Хотинська хода

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    Учасники акції проведуть урочисте зібрання біля пам&rsquo;ятника Петру Сагайдачному - Вулицями Подолу пройде видовищна пішо-кінна Хотинська хода
    Учасники акції проведуть урочисте зібрання біля пам’ятника Петру Сагайдачному
    Фото з відкритих джерел

    У дійстві візьмуть участь актори, музиканти та представники Польського Інституту у Києві

    У Києві 7 вересня відбудеться історико-меморіальний захід «Хотинська хода», присвячений 400-ій річниці спільної перемоги Речі Посполитої та козацької України на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним у Хотинській війні над османським військом. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Уперше з ініціативи громадських організацій та Польського Інституту, учасники військово-історичної процесії, вдягнені в історичні костюми, пройдуть пішо-кінною ходою Андріївським узвозом (від Андріївської церкви), а згодом проведуть урочисте зібрання біля пам’ятника Петру Сагайдачному на Контрактовій площі.

    У дійстві візьмуть участь актори, музиканти та представники Польського Інституту у Києві.

    Початок о 12:00, орієнтовно до 14:30.

    Захід завершиться відкриттям виставки раритетів Козацької доби з колекції Музею Шереметьєвих у Музеї Магдебурзького права на Поштовій площі.

    Битва під Хотином між об’єднаними силами Речі Посполитої й українського козацтва під проводом Петра Сагайдачного з одного боку та військом Османської імперії з іншого тривала з 2 вересня до 3 жовтня 1621 року. Вона стала завершальним етапом Хотинської війни 1620-1621 років — воєнного протистояння між султанською Туреччиною та Річчю Посполитою.

    Польське військо (майже 31 тисяча вояків) зупинилося під Хотином. На допомогу йому прибуло козацьке військо (понад 14 тисяч осіб), у складі якого був і загін під проводом Петра Сагайдачного.

    Жорстокі бої під Хотином тривали майже місяць, але завдяки козакам поляки вистояли. Зазнавши поразки, османський султан Осман II був змушений припинити війну.

    Нагадаємо, у липні віряни Московської церкви з'їхалися на хресний хід до Києва.

    Теги: Київ історія музеї культура
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    Вулицями Подолу пройде видовищна пішо-кінна Хотинська хода