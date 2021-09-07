Covid-19 у столиці: понад три сотні киян захворіли на коронавірус
За добу 6 вересня в Києві від коронавірусу одужали 232 особи
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129970 випадків захворювання на Covid-19
За минулу добу, 6 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 304 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 225999 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 217225 осіб (за добу 6 вересня – 232)
- померли 5291 (за добу – 3)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129970 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 69 нових хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 125751 особи (за добу 6 вересня – 69)
- померли 2806 особи (за добу – 2)
Загалом, за добу 6 вересня в Україні виявили 2 197 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 197 дітей та 37 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.