Covid-19 у столиці: понад три сотні киян захворіли на коронавірус

За добу 6 вересня в Києві від коронавірусу одужали 232 особи

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129970 випадків захворювання на Covid-19

За минулу добу, 6 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 304 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 225999 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 217225 осіб (за добу 6 вересня – 232)

померли 5291 (за добу – 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129970 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 69 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125751 особи (за добу 6 вересня – 69)

померли 2806 особи (за добу – 2)

Загалом, за добу 6 вересня в Україні виявили 2 197 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 197 дітей та 37 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.