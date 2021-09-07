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    Covid-19 у столиці: понад три сотні киян захворіли на коронавірус

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    За добу 6 вересня в Києві від коронавірусу одужали 232 особи - Covid-19 у столиці: понад три сотні киян захворіли на коронавірус

    За добу 6 вересня в Києві від коронавірусу одужали 232 особи

    Фото: з відкритих джерел

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129970 випадків захворювання на Covid-19

    За минулу добу, 6 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 304 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 225999 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 217225 осіб (за добу 6 вересня – 232)
    • померли 5291 (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129970 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 69 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125751 особи (за добу 6 вересня – 69)
    • померли 2806 особи (за добу – 2)

    Загалом, за добу 6 вересня в Україні виявили 2 197 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 197 дітей та 37 медпрацівників.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

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    Теги: Київ коронавірус
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    Covid-19 у столиці: понад три сотні киян захворіли на коронавірус