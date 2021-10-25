Вулицю в центрі Києва буде перекрито до середини листопада

На вул. Редутній дорожники розпочали капітальний ремонт

На частині вулиці Редутної в Печерському районі Києва через ремонт перекрито рух до 15 листопада. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На вул. Редутній дорожники розпочали капітальний ремонт. На першому етапі роботи проходять на ділянці від вул. Радіальної до вул. Лаврської. Оновлюватимуть і покриття проїжджої частини, і основу дороги. Під час робіт рух на частині вулиці перекрито.

Схема об'їзду:

вул. Лаврська – вул. Добровольчих батальйонів – вул. Редутна.

«Київавтодор» перепрошує водіїв за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 15 листопада на Наддніпрянському шосе частково обмежено рух транспорту.

На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочався ремонт на проїжджій частині мосту, зокрема у напрямку лівого берега. Ремонтні роботи триватимуть до середини грудня.