У центрі столиці прорвало трубу, дорогу залило окропом (відео)

Вода тече на ділянці від вулиці Ділової до Олімпійської

Сьогодні, 29 жовтня, у центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталася комунальна аварія. Відповідне відео з'явилося у мережі.

За даними свідків, вулицю затопило гарячою водою. Вода тече на ділянці від вулиці Ділової до Олімпійської.

У мережі кепкують, що опалення дали на Великій Васильківській.

Нагадаємо, 8 жовтня, біля станції метро «Дорогожичі» прорвало міську мережу водопостачання. через підтоплення підземного переходу станцію метро «Дорогожичі» було закрито на вхід та вихід. Поїзди слідували повз станцію без зупинки.

Як повідомлялося, у Чернігові через аварію на каналізаційному колекторі оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Були відключені 15 підвищувальних станцій, тобто вище п'ятого поверху вода не подається. Керівники ЖЕКів та ОСББ отримали завдання забезпечити доступ жителям багатоповерхівок до приміщень у будинках, де можна набрати воду.