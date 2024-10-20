18 жовтня зупинилася найбільша електростанція острова

Зусилля Куби з відновлення електропостачання на острові були втретє зірвані пізно ввечері в суботу 19 жовтня. Про це повідомила кубинська влада, передає Reuters.

Уперше національна електромережа Куби вийшла з ладу близько полудня в п'ятницю 18 жовтня після того, як зупинилася найбільша електростанція острова. У суботу, 19 жовтня, вранці мережа знову вийшла з ладу, повідомили державні ЗМІ.

20 жовтня мільйони людей залишаються без електроенергії.

У суботу ввечері влада Куби повідомила про певний прогрес у відновленні електропостачання, одна потім заявила, що мережа знову вийшла з ладу.

«Сьогодні о 22:25 знову сталося повне відключення національної електроенергетичної системи», – повідомила компанія Havana Electric у Telegram пізно ввечері в суботу.

Міністерство енергетики Куби незабаром після повідомлення Havana Electric заявило, що працює над відновленням електропостачання, додавши, що ще одне відключення сталося в західній підсистемі, яка включає столицю Гавану.

«Процес відновлення електричної системи продовжує залишатися складним», – заявили в міністерстві.

Третя аварія в електромережі знаменує собою серйозну невдачу в зусиллях уряду швидко відновити електропостачання виснаженим жителям, які вже страждають від гострої нестачі продуктів, медикаментів і палива.

Репортери Reuters стали свідками двох невеликих протестів, що відбулися протягом ночі, один в Маріанао, а інший в районі Куатро Камінос в Гавані. Пізно ввечері в суботу в соціальних мережах почали з'являтися різні відеозаписи протестів в інших районах столиці.

Раніше повідомлялося, що кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ.

Також влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні.