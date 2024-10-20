Куба поринула у темряву: мільйони людей третю добу залишаються без електрики
18 жовтня зупинилася найбільша електростанція острова
Зусилля Куби з відновлення електропостачання на острові були втретє зірвані пізно ввечері в суботу 19 жовтня. Про це повідомила кубинська влада, передає Reuters.
Уперше національна електромережа Куби вийшла з ладу близько полудня в п'ятницю 18 жовтня після того, як зупинилася найбільша електростанція острова. У суботу, 19 жовтня, вранці мережа знову вийшла з ладу, повідомили державні ЗМІ.
20 жовтня мільйони людей залишаються без електроенергії.
У суботу ввечері влада Куби повідомила про певний прогрес у відновленні електропостачання, одна потім заявила, що мережа знову вийшла з ладу.
«Сьогодні о 22:25 знову сталося повне відключення національної електроенергетичної системи», – повідомила компанія Havana Electric у Telegram пізно ввечері в суботу.
Міністерство енергетики Куби незабаром після повідомлення Havana Electric заявило, що працює над відновленням електропостачання, додавши, що ще одне відключення сталося в західній підсистемі, яка включає столицю Гавану.
«Процес відновлення електричної системи продовжує залишатися складним», – заявили в міністерстві.
Третя аварія в електромережі знаменує собою серйозну невдачу в зусиллях уряду швидко відновити електропостачання виснаженим жителям, які вже страждають від гострої нестачі продуктів, медикаментів і палива.
Репортери Reuters стали свідками двох невеликих протестів, що відбулися протягом ночі, один в Маріанао, а інший в районі Куатро Камінос в Гавані. Пізно ввечері в суботу в соціальних мережах почали з'являтися різні відеозаписи протестів в інших районах столиці.
Раніше повідомлялося, що кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ.
Також влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні.
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