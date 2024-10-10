У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130
Екстрені служби Росії стверджують, що літак впав на кордону між Калмикією та Волгоградською областю
У Росії розбився навчально-бойовий літак Як-130. Аварія сталася у четвер, 10 жовтня. Про це повідомляє пропагандистський канал РИА Новости.
Екстрені служби Росії стверджують, що літак впав на кордону між Калмикією та Волгоградською областю.
У мережі росіяни пишуть, що нібито Як-130 впав під час тренувального польоту. Попередня причина аварії – відмова техніки. РосЗМІ стверджують, що пілот літака катапультувався та вижив.
Як-130 виробляють на Іркутському авіаційному заводі, який належить «Ростеху».
Нагадаємо, 5 жовтня, Сили оборони збили російський літак на Донеччині. Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
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