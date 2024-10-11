Біля Львова сталася масштабна ДТП: троє загиблих, 27 постраждалих

Відомо про двох загиблих і 27 постраждалих із травмами різного ступеня важкості

11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масова ДТП з потерпілими

Вранці у п'ятницю, 11 жовтня, поблизу Львова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, вантажівки і кількох легковиків. Три людини загинули і ще 27 постраждали. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Відомо про двох загиблих і 27 постраждалих із травмами різного ступеня важкості фото: Патрульна поліція Львівської області

За його словами, сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень «Варшава - Одеса», вантажного автомобіля «Нова пошта» та кількох легкових транспортних засобів.

Відомо про двох загиблих і 27 постраждалих із травмами різного ступеня важкості.

Згодом Козицький повідомив про смерть іще однієї людини у результаті ДТП.

«На жаль, вже троє загиблих», – повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації.

Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники, зауважив Козицький.

Нагадаємо, на Бориспільщині зіткнулися автобус та легковик, внаслідок чого загинув водій авто. Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:00 7 жовтня на автодорозі Бориспіль-Переяслав, неподалік села Єрківці.