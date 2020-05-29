Як Київ підтримав вчителів під час карантину



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Столичні вчителі отримують надбавки від міста

За час карантину столичні освітяни отримали і зарплатню, і надбавки

У Києві вчителі та вихователі під час карантину отримували муніципальні надбавки від міста. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він зазначив, що вчителі та вихователі дитячих садочків отримують зарплатню з Державного бюджету. І за це відповідає Міністерства освіти.

«Що ж стосується міста – ми, як можемо, підтримуємо наших освітян. І цього року столиця зберегла програму місцевих стимулів. Так, на надбавки до зарплатні для освітян у бюджеті міста на цей рік передбачили 1 млрд 215 млн гривень. І під час карантину надбавки від міста всі освітяни отримували. І вчителі, і вихователі дитячих садочків», - наголосив мер столиці.

«Загалом надбавки для працівників освіти в Києві сумарно більші, ніж фінансування з Державного бюджету. І найвищі в порівнянні з іншими містами України. Ми цю тенденцію зберігаємо. Тобто, за час карантину освітяни отримали і зарплатню, і надбавки до неї», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, мер Києва дав Останній дзвоник для випускників столичних шкіл.

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