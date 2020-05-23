Після карантину для вчителів віком понад 60 років зроблять гнучкий графік роботи, – МОН



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Вчителям віком 60+ міністерство освіти дозволить працювати за гнучким графіком

На заробітній платі працівників це не відобразиться

Після повернення закладів освіти до звичної роботи для вчителів віком понад 60 років буде встановлений гнучкий графік роботи. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, – повідомляє освітній портал Освіта.

За її словами, це буде зроблено для того, щоб не наражати на небезпеку педагогічних працівників, які перебувають у групі ризику.

«Коли заклади освіти будуть повертатись до нормальної роботи, то, безперечно, директори врахують вік кожного працівника і зроблять гнучкий графік роботи, щоб не наражати на небезпеку людей, які перебувають у групі ризику», - сказала Мандзій.

Також вона повідомила, що під час гнучкого графіку роботи вчителі можуть виконувати інші функції, які можуть бути корисними школі.

Вона наголосила, що на заробітній платі працівників це не відобразиться.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій сказала, що в Україні з вересня у школах учні будуть опановувати той матеріал, який припав на період карантину.

Керівників шкіл і педпрацівників, які досягли пенсійного віку, повинні перевести з безстрокових трудових договорів на термінові. Про це йдеться в законі «Про загальну середню освіту» та Міністерством освіти надало додаткові роз'яснення щодо застосування механізму.