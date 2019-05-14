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    Як Київ відзначатиме День Європи (програма заходів)

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    Як Київ відзначатиме День Європи (програма заходів)

    До участі у Дні Європи долучилися 20 посольств країн-членів ЄС

    Київ відзначатиме День Європи в Україні традиційно у третю суботу травня.

    Цьогоріч темою визначено 1000-ліття від початку правління великого князя Київського Ярослава Мудрого, який зробив неоціненний вклад у консолідацію країн Європи. Про це йшлося під час «круглого столу» із нагоди відзначення Дня Європи у Києві, участь у якому взяла заступник голови КМДА Марина Хонда, керівники профільних департаментів, представники посольств європейських країн та представництва ЄС в Україні, митці.

    Хонда зазначила, що Дні Європи – це також і пам’ять про сумні сторінки історії континенту, адже 18 травня – річниця депортації кримських татар. Саме цього дня у 1944 році почалося виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та Уралу.

    Вона подякувала 20 посольствам країн-членів ЄС та їхнім культурним центрам, які долучилися цьогоріч до участі у відзначенні Дня Європи.

    За словами Хонди, офіційні заходи з нагоди Дня Європи на Михайлівській площі носитимуть цьогоріч інформаційно-просвітницький та культурно-мистецький характер, без традиційної естрадно-розважальної частини.

    Заходи пройдуть у новому форматі – у рамках 5-го Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest».

    Урочиста церемонія відкриття традиційно відбудеться на Михайлівській площі, участь у церемонії 17 травня візьмуть перші особи держави та міста, представники посольств держав-членів Європейського союзу, кияни та гості міста.

    «Хочу наголосити, що у суботу, 18 травня, ми обов’язково вшануємо подію, пов’язану із депортацією кримськотатарського народу. О 12:00 ми пропонуємо зробити хвилину мовчання на сцені на Михайлівській площі», – підкреслила заступник голови КМДА.

    Окрім того, на Михайлівській площі о 21:00 у пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу відбудеться спеціальний показ першого кримськотатарського художнього фільму «Хайтарма». А протягом дня на площі буде розміщено фотовиставку художниці-фотографа Зареми Ялибойлу «Людські Обличчя Депортації. Трагедія Кримських Татар 75 Років Поспіль».

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