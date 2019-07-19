Клімкін не виключає, що кине виклик Віталію Кличку



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Вибори міського голови Києва мають відбутися у жовтні 2020 року

Очільник МЗС зазначив, що поки «не приймав ніякого конкретного рішення»

Голова МЗС Павло Клімкін не виключає, що кине виклик Віталію Кличку на виборах міського голови Києва, що мають відбутися наступного року. Про це міністр сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Клімкін зазначив, що поки не приймав ніякого конкретного рішення, але балотування не виключає.

«Я не приймав ніякого конкретного рішення, але в принципі…», - сказав він, додавши, що соціологію поки не замовляв.

«Так само я не виключаю участі в інших виборах, якщо вони будуть», - додав міністр.

Клімкін не сумнівається, що «буде ще багато виборів».

«Але основне: я хочу, щоб в українській політиці з’явилася команда, яка б стала зародком справжньої політичної партії, що була б нелідерською», - наголошує політик.

Як повідомлялося, Кличко вже сформував штаб на місцеві вибори, що плануються в Україні у жовтні 2020 року.

Також Кличко готовий і до позачергових виборів в столиці, якщо президент Зеленський захоче поставити свою людину на чолі КМДА.

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