Як отримуватимуть меддопомогу кияни, які не підписали декларацію з лікарем



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Без медичної допомоги ніхто не залишиться, заспокоїли в КМДА

Пацієнти, які не підписали декларацію з лікарем, відтепер отримуватимуть медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря лише при невідкладних станах. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, з квітня усі заклади первинної медико-санітарної допомоги, які мають контракт із Національною службою здоров’я, остаточно переходять на модель фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Тож НСЗУ буде оплачувати цим закладам виключно медичні послуги, надані пацієнтам, які підписали декларації з лікарями. Відповідну Постанову КМУ ухвалили на засіданні уряду 3 квітня 2019 року.

«Без медичної допомоги ніхто не залишиться. Проте її обсяги для тих, хто підписав декларацію, і тих, хто з якихось причин не підписав, відтепер помітно різняться», – підкреслив Поворозник.

Тож якщо ви вже обрали лікаря та задокументували свій вибір, можете законно розраховувати на повний перелік послуг, визначений Наказом МОЗ від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та оплачений Національною службою здоров’я.

«Мова йде про динамічне спостереження за станом вашого здоров’я, низку безкоштовних обстежень, проведення діагностики та лікування, направлення до вузьких спеціалістів, вакцинацію, спостереження за неускладненою вагітністю та інше. Натомість, якщо декларацію не підписали, а захворіли і прийшли до лікаря, наприклад, зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль – лікар вас огляне, одноразово проконсультує та призначить невідкладне лікування, щоб зняти гострий стан. Проте ви не зможете розраховувати на подальше спостереження, отримання лікарняного, безкоштовні аналізи та інше. Також вам не випишуть рецепт за програмою «Доступні ліки», не порадять, як запобігти загостренню хронічної хвороби, навіть довідку у басейн не нададуть», – зазначив Поворозник.

Він закликав не позбавляти себе права на безкоштовну медичну допомогу в обсягах, гарантованих Державою: «Зробіть це для себе і свого здоров’я. Оберіть свого лікаря».

Наразі термін, у якій можна підписати Декларацію, необмежений, підписати її можна будь-коли – навіть безпосередньо під час прийому у лікаря.

Як повідомлялося, близько 1,7 млн киян підписали декларації з лікарями.