Як розважитись у Києві під час карантину: онлайн-події тижня
Щодня в Києві онлайн-покази вистав
Департамент культури Київської міської держадміністрації анонсуєи найцікавіші онлайн-події столиці. Цього тижня – ні дня без театру.
«У Києві роблять усе можливе, аби мінімізувати незручності у зв’язку з посиленням карантинних обмежень. Наші заклади культури щодня намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів, а столичний Департамент культури щотижня анонсує найцікавіші з них на своїй Facebook-сторінці», – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Цього тижня на киян чекає:
- 12 квітня о 19:00 – Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району м. Києва – Онлайн-зустріч з Олександром Михедом
- (письменником, культурологом, куратором мистецьких проєктів)
- 12-18 квітня з 10:00 до 22:00 – Театр на Липках – Перелік доступих до перегляду вистав та детальна інформація тут
- 13 квітня об 11:00 – Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини – Онлайн-зустріч з Оленою Ляшенко (дитячою письменницею, канд. філол. наук).
- 13 квітня о 19:00 – Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – Онлайн-показ вистави VIÑO
- 14 квітня о 15:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки – Онлайн-зустріч з письменницею Юлією Матту
- 14 квітня о 19:00 – Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – Онлайн-показ вистави «Погані дороги»
- 15 квітня о 14:00 – Київська молодіжна бібліотека – Стрім-бесіда з поетом Яриком Кузьменком
- 15 квітня о 18:00 – Музей Івана Гончара (Ivan Honchar Museum) – Презентація книги «Історія Волині».
- 15 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr – Онлайн-показ вистави «Гедда Габлер»
- 16 квітня о 12:00 – Центральна бібліотека ім. Т. Г.Шевченка для дітей м. Києва – День довкілля з видавництвом «Каламар» – онлайн-розмова з екоактивісткою Яніною Лучейко
- 16 квітня о 19:00 - Zoloti Vorota Teatr – Онлайн-показ вистави «MUDAK»
- 17 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr – Онлайн-показ вистави «Фрекен Юлія»
- 17 квітня о 19:00 – Театр на Подолі – Онлайн-вистава «Камінний господар»
- 17 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня» – Онлайн-вистава «Марія Примаченко. Світ чарівний»
- 18 квітня о 17:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки – Богослів’я і права людини у ХХІ столітті: пошук відповідей в понятті особистості у християнстві
- 18 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня» – Онлайн-вистава «Українські вечорниці»
- 18 квітня о 19:00 – Zoloti Vorota Teatr – Онлайн-показ відеоверсії вистави «Тату, ти мене любив?»
Як відомо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.
У минулі вихідні, 10-11 квітня, фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві провели моніторинг дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність. Було проведено перевірку 1440 об’єктів і виявлено 94 порушення.
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