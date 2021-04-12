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    Як розважитись у Києві під час карантину: онлайн-події тижня

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    Для киян на час карантину створюють онлайн-заходи - Як розважитись у Києві під час карантину: онлайн-події тижня
    Для киян на час карантину створюють онлайн-заходи
    Фото з відкритих джерел

    Щодня в Києві онлайн-покази вистав

    Департамент культури Київської міської держадміністрації анонсуєи найцікавіші онлайн-події столиці. Цього тижня – ні дня без театру.

    «У Києві роблять усе можливе, аби мінімізувати незручності у зв’язку з посиленням карантинних обмежень. Наші заклади культури щодня намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів, а столичний Департамент культури щотижня анонсує найцікавіші з них на своїй Facebook-сторінці», – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    Цього тижня на киян чекає:

    Як відомо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    У минулі вихідні, 10-11 квітня, фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві провели моніторинг дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність. Було проведено перевірку 1440 об’єктів і виявлено 94 порушення.

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    Теги: Київ відпочинок культура театр карантин
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