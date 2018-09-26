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    Як у Києві кав’ярні на колесах перетворюються на кавопалаци (фото)

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    Новий кіоск з продажу кави з'явився на вулиці Інститутській - Як у Києві кав’ярні на колесах перетворюються на кавопалаци (фото)
    Фото: Главком
    Новий кіоск з продажу кави з'явився на вулиці Інститутській

    На місці «равликів» з кавою на вулицях Києві з’явилися великі кіоски

    Незважаючи на заяви столичної влади про боротьбу з незаконними засобами торгівлі, МАФів у Києві не стає менше. Деякі з них змінюють свою форму, що свідчить про процвітання бізнесу.

    Так, сьогодні, 26 вересня, на вулиці Інститутській на місці кав’ярні на колесах у вигляді равлика з’явився великий кіоск, де здійснюється приготування і продаж кави та інших напоїв.

    Дивіться фото «Главкома»:

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    Як у Києві кав’ярні на колесах перетворюються на кавопалаци (фото)
    Як у Києві кав’ярні на колесах перетворюються на кавопалаци (фото)
    Як у Києві кав’ярні на колесах перетворюються на кавопалаци (фото)
    Фото: Главком

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що поблизу станції метро «Святошин» комунальники прибрали незаконний МАФ з продажу шаурми. Але за кілька днів на його місці з’явився новий. А в кінці березня їх там було вже два.

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