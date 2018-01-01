З Андріївського узвозу у столиці приберуть МАФи продавців сувенірів

Власникам тимчасових споруд «МАФового містечка» запропоновано перемістити свої торгівельні місця на Алею художників

У Києві до 1 березня зникнуть МАФи продавців сувенірів на початку Андріївського узвозу (на перетині Десятинної та Володимирської вулиць). Про це повідомив перший заступник директора «Київблагоустрою» Андрій Андрєєв. «Власникам тимчасових споруд «МАФового містечка», яке виникло на початку Андріївського



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Фото: Andrey Andreev / Facebook На початку Андріївського узвозу приберуть МАФи продавців сувенірів

Власникам тимчасових споруд «МАФового містечка» запропоновано перемістити свої торгівельні місця на Алею художників

У Києві до 1 березня зникнуть МАФи продавців сувенірів на початку Андріївського узвозу (на перетині Десятинної та Володимирської вулиць).

Про це повідомив перший заступник директора «Київблагоустрою» Андрій Андрєєв.

«Власникам тимчасових споруд «МАФового містечка», яке виникло на початку Андріївського узвозу (з перетину вулиць Десятинної та Володимирської) запропоновано оформити договорні відносити з балансоутримувачем та перемістити свої торгівельні місця на Алею художників», — повідомив він.

За його словами, така пропозиція є компромісною, адже тимчасові споруди знаходяться на території «без будь-яких дозвільних документів».

Він також додав, що торгові споруди, які залишаться у зазначеному «трикутнику», «Київблагоустрій» демонтує.

Чиновник також зазначив, що на це рішення вплинули скарги від батьків розташованої поруч школи.

«Скарги зводяться до того, що цей ринок антикварних речей не є тим «музеєм», у якому підлітки після школи мають проходити своє виховання. Так чи інакше, але захоплену торговцями та перетворену у «шанхай» історичну частину столиці буде вивільнено та прибрано», — додав він.