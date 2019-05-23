З магазину електроніки в Києві працівник викрав 42 телефони



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Загальна сума збитків становить близько 150 тисяч гривень

До Оболонського управління поліції звернулося керівництво магазину електроніки, котрий знаходиться на вулиці Маршала Тимошенка. Директор повідомив, що у ході інвентаризації виявили відсутність 42-х мобільних телефонів. На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час проведення перевірки правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний киянин, який працював у магазині керуючим та ніс матеріальну відповідальність за товар.

Чоловік зізнався, що останні чотири місяці він виносив із магазину та закладав у сусідні ломбарди гаджети під власний паспорт. Загалом правоохоронці встановили 18 епізодів його злочинної діяльності. Загальна сума збитків становить близько 150 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 і ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.