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    З Обухівського відділку поліції втік заарештований. Його вже затримали

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    <p>Втікач намагався переховуватися, але йому це не вдалося</p> - З Обухівського відділку поліції втік заарештований. Його вже затримали

    Втікач намагався переховуватися, але йому це не вдалося

    Фото: Відділ комунікації поліції в Київській області

    За кілька кілометрів від районного відділку поліції втікач був затриманий

    Правоохоронці затримали заарештованого, який здійснив втечу з Обухівського відділку поліції.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

    «Вжитими заходами працівниками кримінальної поліції та кінологами за кілька кілометрів від районного відділку поліції втікач був затриманий. Він намагався переховуватися, але йому це не вдалося», - заявили в поліції.

    За даним фактом буде вирішено питання надання правової кваліфікації вчинку арештанта-втікача та осіб, які здійснювали його охорону.

    Як повідомили в пресслужбі, чоловік здійснив втечу з Обухівського відділку поліції після обрання судом стосовно нього міри запобіжного заходу за вчинення злочинів, передбачених ч.3 статті 185 (Крадіжка) та ч.2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    В Київській області було введено спеціальну операцію «Сирена», а також орієнтовані наряди поліції на пошуки втікача.

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