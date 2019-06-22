З Обухівського відділку поліції втік заарештований. Його вже затримали



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Втікач намагався переховуватися, але йому це не вдалося Фото: Відділ комунікації поліції в Київській області

За кілька кілометрів від районного відділку поліції втікач був затриманий

Правоохоронці затримали заарештованого, який здійснив втечу з Обухівського відділку поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

«Вжитими заходами працівниками кримінальної поліції та кінологами за кілька кілометрів від районного відділку поліції втікач був затриманий. Він намагався переховуватися, але йому це не вдалося», - заявили в поліції.

За даним фактом буде вирішено питання надання правової кваліфікації вчинку арештанта-втікача та осіб, які здійснювали його охорону.

Як повідомили в пресслужбі, чоловік здійснив втечу з Обухівського відділку поліції після обрання судом стосовно нього міри запобіжного заходу за вчинення злочинів, передбачених ч.3 статті 185 (Крадіжка) та ч.2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

В Київській області було введено спеціальну операцію «Сирена», а також орієнтовані наряди поліції на пошуки втікача.