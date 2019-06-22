З Обухівського відділку поліції втік заарештований. Його вже затримали
Втікач намагався переховуватися, але йому це не вдалося
За кілька кілометрів від районного відділку поліції втікач був затриманий
Правоохоронці затримали заарештованого, який здійснив втечу з Обухівського відділку поліції.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.
«Вжитими заходами працівниками кримінальної поліції та кінологами за кілька кілометрів від районного відділку поліції втікач був затриманий. Він намагався переховуватися, але йому це не вдалося», - заявили в поліції.
За даним фактом буде вирішено питання надання правової кваліфікації вчинку арештанта-втікача та осіб, які здійснювали його охорону.
Як повідомили в пресслужбі, чоловік здійснив втечу з Обухівського відділку поліції після обрання судом стосовно нього міри запобіжного заходу за вчинення злочинів, передбачених ч.3 статті 185 (Крадіжка) та ч.2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
В Київській області було введено спеціальну операцію «Сирена», а також орієнтовані наряди поліції на пошуки втікача.