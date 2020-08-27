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    Новини

    З озера під Києвом водолази дістали тіло хлопця

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    Тіло людини з водойми дістав водолазний підрозділ - З озера під Києвом водолази дістали тіло хлопця
    Тіло людини з водойми дістав водолазний підрозділ
    Фото: ДСНС

    Правоохоронці встановлюють причини загибелі юнака

    У середу, 26 серпня, на території Гнідинської сільської ради, поблизу СТ «Вишенька», в рукаві річки Дніпро було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло від чергового поліції до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 10:40.

    До місця виклику було направлено водолазний підрозділ з м. Переяслав, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальники провели пошукові роботи прибережної зони озера, в результаті яких рятувальники виявили тіло чоловічої статі віком близько 17 років.

    Причина загибелі встановлюється правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 23 серпня столичні рятувальники дістали з водного каналу на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі столиці тіло хлопчика. Дівчинку в непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію.

    За даними ДСНС, в Україні на водоймах у серпні загинули понад 120 людей, в тому числі 10 дітей.

    смерть на воді
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