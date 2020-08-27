З озера під Києвом водолази дістали тіло хлопця
Правоохоронці встановлюють причини загибелі юнака
У середу, 26 серпня, на території Гнідинської сільської ради, поблизу СТ «Вишенька», в рукаві річки Дніпро було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло від чергового поліції до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 10:40.
До місця виклику було направлено водолазний підрозділ з м. Переяслав, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники провели пошукові роботи прибережної зони озера, в результаті яких рятувальники виявили тіло чоловічої статі віком близько 17 років.
Причина загибелі встановлюється правоохоронцями.
Як повідомлялося, 23 серпня столичні рятувальники дістали з водного каналу на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі столиці тіло хлопчика. Дівчинку в непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію.
За даними ДСНС, в Україні на водоймах у серпні загинули понад 120 людей, в тому числі 10 дітей.