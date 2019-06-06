З парковки в Києві молодик викрав евакуатор (фото)



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Зловмисники на машині Dacia Logan з буксировочним тросом відтранспортували евакуатор Фото: Нацполіція

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину

До Дарницького управління поліції із заявою про викрадення транспортного засобу звернувся 43-річний місцевий житель. Заявник повідомив, що з паркувального майданчика на вулиці Ялинковій зник його евакуатор марки «Баркас», який він залишив на декілька днів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час вивчення відеозаписів камер спостереження, розташованих у столиці у рамках проекту «Безпечне місто», оперативники встановили час незаконного заволодіння та маршрут пересування викраденого транспорту, а також автомобіль, за допомогою якого було скоєно кримінальне правопорушення.

Поліцейські з’ясували, що зловмисники на машині Dacia Logan з буксировочним тросом відтранспортували евакуатор в інше місце.

У ході оперативно-пошукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції встановили місцезнаходження евакуатора та осіб, причетних до вчинення злочину.

Затриманий - 32-річний киянин - зізнався у скоєному та пояснив, що для перевезення автотранспорту він найняв водія, якому повідомив, що «Баркас» є його власністю.

Чоловіку повідомлено про підозру. На час проведення досудового розслідування підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.