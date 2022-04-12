  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З початку березня Київ отримав від Вінничини 11 вагонів з продовольством

    Напередодні до Києва були відправлені 70 тонн вантажу - З початку березня Київ отримав від Вінничини 11 вагонів з продовольством
    Напередодні до Києва були відправлені 70 тонн вантажу
    фото з відкритих джерел

    Триває 48-й день повномасштабного вторгнення Росії до України

    Мільйон киян незабаром отримають продуктові набори з Вінниччини – формування продовольчих наборів для населення Києва є дорученням Офісу Президента.

    Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

    «Всього наборів має бути мільйон. Це коробка вагою 12 кг: борошно, крупи, цукор, м’ясні, рибні та овочеві консерви, сухарі та хлібці, молочні вироби, сухі сніданки, макарони, чай, кава тощо. Розрахунок на 1 людину – на місяць», – роз’яснив Борзов.

    Напередодні до Києва були відправлені 70 тонн вантажу, що відповідає майже 6500 продовольчих наборів, додав голова ОВА. А з початку березня з Вінничини до столиці надійшло 11 вагонів з гуманітарною допомогою.

    Сергій Борзов також зазначив, що, окрім Києва, область щотижня відправлятиме залізницею продукти в «гарячі точки» країни – всі ці продуктові набори закуплені за рахунок державного бюджету України.

    «Але окрім окупованих і звільнених регіонів, продуктової допомоги потребують також громади Вінницької області. Лише офіційно зареєстровано понад 73 тисячі переселенців, а фактично це 130 тисяч людей, які переїхали в нашу область», – додав Борзов.

    Окрім окупованих і звільнених регіонів, продуктової допомоги потребують також громади Вінницької області

    Окрім окупованих і звільнених регіонів, продуктової допомоги потребують також громади Вінницької області

    Напередодні в інтерв’ю виданню «Форбс» заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в ОП розроблений механізм, за яким один регіон України бере гуманітарне шефство над іншим.

    Теги: росія окупанти Київ війна продукти гуманітарна допомога Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З початку березня Київ отримав від Вінничини 11 вагонів з продовольством