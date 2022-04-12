З початку березня Київ отримав від Вінничини 11 вагонів з продовольством

Напередодні до Києва були відправлені 70 тонн вантажу

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Мільйон киян незабаром отримають продуктові набори з Вінниччини – формування продовольчих наборів для населення Києва є дорученням Офісу Президента.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Всього наборів має бути мільйон. Це коробка вагою 12 кг: борошно, крупи, цукор, м’ясні, рибні та овочеві консерви, сухарі та хлібці, молочні вироби, сухі сніданки, макарони, чай, кава тощо. Розрахунок на 1 людину – на місяць», – роз’яснив Борзов.

Напередодні до Києва були відправлені 70 тонн вантажу, що відповідає майже 6500 продовольчих наборів, додав голова ОВА. А з початку березня з Вінничини до столиці надійшло 11 вагонів з гуманітарною допомогою.

Сергій Борзов також зазначив, що, окрім Києва, область щотижня відправлятиме залізницею продукти в «гарячі точки» країни – всі ці продуктові набори закуплені за рахунок державного бюджету України.

«Але окрім окупованих і звільнених регіонів, продуктової допомоги потребують також громади Вінницької області. Лише офіційно зареєстровано понад 73 тисячі переселенців, а фактично це 130 тисяч людей, які переїхали в нашу область», – додав Борзов.

Окрім окупованих і звільнених регіонів, продуктової допомоги потребують також громади Вінницької області

Напередодні в інтерв’ю виданню «Форбс» заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в ОП розроблений механізм, за яким один регіон України бере гуманітарне шефство над іншим.