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    З початку року на Київщині поліція зловила майже 3 тис. «шумахерів»

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    З початку року на Київщині поліція зловила майже 3 тис. «шумахерів»

    Всі правопорушники притягнуті до адміністративної відповідальності

    З початку 2020 року патрульні Київщини оформили майже 3 тисячі адміністративних матеріалів за порушення швидкісного режиму у населеному пункті.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    «Серед них – 300 постанов охоронці порядку винесли за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/годину. Всі правопорушники були притягнуті до адміністративної відповідальності», - інформують патрульні.

    Вони нагадують, що штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год та на 50 км/год становить 255 гривень та 510 гривень відповідно.

    Також правоохоронці зазначили, що порушення швидкісного режиму руху є однією з найбільш розповсюджених причин ДТП.

    Як повідомлялося, восени 2029 року електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе у Києві новий антирекорд перевищення швидкості: одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год.

    У Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.

    Національна поліція України водій Київщина автомобіль
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