З початку року у Києві вже понад 40 млн поїздок сплачено е-квитком



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Е-квиток – це універсальний спосіб оплати у громадському транспорті

Протягом 8 місяців дослідної експлуатації у столиці здійснено 40,993 млн перевезень за допомогою електронного квитка. Про це під час розширеного засідання Колегії КМДА повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

Він розповів, що впровадження е-квитка є складовою реформації системи громадського транспорту столиці, що об’єднує перевізників, банківський сектор, підрозділи КМДА, а також пасажирів. Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua, сторінку Kyiv Smart Card у Facebook, сall-центр, що працює у режимі 24/7, та команду техпідтримки для оперативного реагування на звернення пасажирів.

Назаров підкреслив, що е-квиток – це універсальний спосіб оплати у громадському транспорті.

«Існує п’ять варіантів сплати за проїзд – картка Kyiv Smart Card, додаток Kyiv Smart City, QR-квиток, чат-боти у месенджерах та картка киянина. Саме за допомогою останньої пільговики столиці можуть скористатися правом на безкоштовний проїзд. Таким чином, система задовольняє потреби усіх категорій пасажирів – від тих, які регулярно користуються громадським транспортом і, придбавши транспортну картку, можуть зекономити до 1,5 грн за поїздку, до гостей міста або киян, що рідко його використовують, і для поїздок мають можливість купувати одноразові QR-квитки або використовувати картку киянина», - розповів він.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, всі транспортні засоби звичайного режиму руху вже обладнані технічними засобами для е-квитка, Наразі працюють над тим, аби підключити до системи автобуси режиму маршрутного таксі.

«Основним завданням наразі є підключення приватних перевізників, котрі працюють у режимі маршрутного таксі, до системи е-квитка. Процес іде досить складно, тому що приватні перевізники мають проблему, зокрема, із переходом до безготівкового розрахунку, а також їм необхідно збільшувати штат працівників, а саме – контролерів. Утім Департамент майже щодня проводить перемовини із приватними перевізниками. Наступного тижня ми зможемо визначити, на яких маршрутах з наступного місяця запровадимо систему електронного квитка», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Іван Федоров.

Електронний квиток – спосіб безготівкового розрахунку за проїзд у громадському транспорті за допомогою спеціальної транспортної картки Kyiv Smart Card або Муніципальної карти «Картка киянина».

Придбати та поповнити е-квиток можна:

на 10 станціях КП «Київський метрополітен»: «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Акедеммістечко», «Лісова», «Арсенальна», «Теремки», «Видубичі», «Сирець» та «Почайна»;

у 322 точках «Т кіоск»;

через мобільний додаток Kyiv Smart City;

через платіжні термінали: Easy pay (1800 терміналів), Ibox (1110 терміналів), 2clik (725 терміналів).

Тарифи (при придбанні поїздок на транспортну карту Kyiv Smart Card):

1-9 поїздок – 8 грн за квиток;

10-19 поїздок – 7,70 грн;

20-29 поїздок – 7,40 грн;

30-39 поїздок – 7,10 грн;

40-49 поїздок – 6,80 грн;

50 поїздок – 6,50 грн.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.

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