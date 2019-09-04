Запровадження е-квитка: столична влада шукає резервний варіант на випадок збоїв



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До системи електронного квитка підключено 100% наземного транспорту Києва

Із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток

Впроваджуючи систему електронного квитка в громадському транспорті, місто обов’язково повинне мати резервний варіант роботи на випадок можливих збоїв програм та зовнішнього втручання у систему. Інакше це може призвести до масштабних збоїв у роботі транспортної системи міста. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час розширеного засідання колегії Київської міської держадміністрації, повідомляє пресслужба міського голови.

За словами Кличка, щодня послугами столичного метрополітену користуються понад півтора мільйона пасажирів. Послугами КП «Київпастранс» - більше одного мільйона людей. Тому питання впровадження електронного квитка - дуже важливе.

«Скажу одразу – процес цей тривалий. Розпочали ми його ще у квітні минулого року. І система досі тестується. За результатами восьми місяців дослідної експлуатації вона показала стабільну роботу, - зазначив мер. - Згідно з графіком, до системи вже під’єднали 10 станцій метрополітену, де тепер можна користуватися електронним квитком. Це: «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Акедеммістечко», «Лісова», «Арсенальна», «Теремки», «Видубичі», «Сирець» та «Почайна». З 25 серпня на цих станціях відбувається продаж та поповнення виключно транспортної картки Kyiv Smart Card».

Він повідомив, що на сьогодні до системи підключили 100 відсотків наземного транспорту - 1326 одиниць рухомого складу. Адаптовано турнікети на станціях міської електрички та швидкісного трамвая, ввели в експлуатацію 100 комплектів пристроїв контролю.

Також створено сайт transport.kyivcity.gov.ua. Організовано роботу Інформаційно-довідкового центру, виділена телефонна лінія для опрацювання телефонних запитів. Впровадили також особистий кабінет користувача, за допомогою якого можна персоналізувати транспортну картку, поповнювати її. Перевагами сайту вже скористались майже 28 тисяч пасажирів.

Впровадили і мобільний додаток KyivSmartCity, що дозволяє здійснювати всі необхідні операції з карткою, поповнювати її та здійснювати безконтактний розрахунок.

«Хочу одразу сказати – систему адаптовано до прийому «Картки киянина». Так що пільговики не повинні хвилюватися, - зазначив Кличко. - Проте, є недоліки, на які негайно треба звернути увагу. Досі не вирішене питання фінансування виготовлення електронного квитка учня. Як і питання забезпечення студентськими квитками. Також залишається актуальним затвердження алгоритму видачі електронних квитків громадянам пільгових категорій, які не мають та не можуть отримати муніципальні картки».

Він також доручив вивчити питання сумісності системи електронного квитка та системи, що працює з додатками Google Pay та Apple Pay. Кличко нагадав, що київський метрополітен став 5-м у світі, де впровадили розрахунок в метро за допомогою цих додатків.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.

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