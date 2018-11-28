З початку року у Києві знесли майже 60 «наливайок»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листопаді на вулиці Сиваській у Дніпровському районі Києва демонтували вагон-наливайку Фото: Андрій Андрєєв

Силами КП «Київблагоустрій» демонтовано 48 кіосків, що торгували алкоголем

З початку 2018 року у Києві було знесено майже 60 кіосків, які торгували алкоголем. Дані МАФи не виконували своє пряме функціональне призначення.

Про це в коментарі 44.ua повідомив перший заступник глави Департаменту міського благоустрою Тарас Панчий.

«Станом на кінець листопада 2018 року, в Києві демонтовано 59 об'єктів, які торгували алкоголем. При цьому 48 кіосків демонтовані силами КП «Київблагоустрій», а ще 11 тимчасових споруд були демонтовані власниками», - розповів чиновник.

Водночас в Києві анулювали 7 паспортів кіоскам, які, згідно зі своїм функціональним призначенням, повинні поширювати газети і журнали, але по факту торгували алкоголем. З них два таких МАФи були демонтовані.

Як повідомлялося, за тиждень 19 по 23 листопада співробітники КП «Київблагоустрій» демонтували 27 незаконних тимчасових споруд.