З вікна багатоповерхівки в Києві викинувся народний артист: подробиці трагедії



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Трагедія сталася на вулиці Срібнокільська, 22а Фото: Інформатор

У чоловіка була знайдена передсмертна записка

Чоловік, який у середу, 10 липня, вранці викинуся з п’ятого поверху багатоповерхівки на Осокорках, був народним артистом України і вокалістом Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України.

Чоловік вирішив звести рахунки з життям близько 5:00, але свідків все одно виявилося багато, повідомляють «Факти».

Про те, що трагедія була самогубством, говорить знайдена передсмертна записка в кишені загиблого. У ній він просить нікого не звинувачувати у своїй смерті.

Також він написав контактний номер телефону свого сина.

Сусіди розповіли, що пенсіонер був неконфліктним і часто сидів на лавочці на дитячому майданчику біля будинку. Однак останнім часом часто скаржився на сильний біль в ногах.

«Він співав у хорі, виступав на концертах. До нього тільки син іноді приходив, дружини не було, він давно розлучився. Нормальний, завжди ходив на вулицю, спілкувався, розмовляв», – розповіла знайома загиблого.

Нагадаємо, у середу повідомлялося, що вранці на вулиці Срібнокільська, 22а у Дарницькому районі столиці стався трагічний інцидент: з балкона своєї квартири вистрибнув чоловік похилого віку. Від отриманих травм він помер на місці.