На Осокорках чоловік вистрибнув з п’ятого поверху з передсмертною запискою (фото, відео)



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Чоловік впав на асфальт біля під'їзду будинку Фото: Інформатор

Чоловік просив нікого не звинувачувати у своїй смерті

У середу, 10 липня, вранці на вулиці Срібнокільська, 22а у Дарницькому районі столиці стався трагічний інцидент: з балкона своєї квартири вистрибнув чоловік похилого віку. Від отриманих травм він помер на місці.

Останній крок у своєму житті чоловік скоїв о 05:15. Про це повідомляє Інформатор.

Про те, що сталося, в швидку допомогу і поліцію повідомив житель квартири на другому поверсі. Він прокинувся він гучного звуку, а коли виглянув у вікно, то побачив страшну картину.

Загиблий вистрибнув з балкона 5-го поверху і впав на асфальт біля сусіднього під'їзду. Медики нічим не могли допомогти чоловікові. На момент смерті йому було близько 70 років.

Біля тіла загиблого правоохоронці виявили записку, в якій чоловік просив нікого не звинувачувати у трагедії і повідомити про все синові, вказавши його номер телефону.

Подробиці події встановлює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 1 липня на вулиці Мілютенка, 46 у Деснянському районі столиці (житловий масив Лісовий) з вікна випала чотирирічна дитина.