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    З вівторка у районах Києва відкриються сезонні ярмарки (адреси)

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    Торгівля на ярмарках буде вестися з дотриманням усіх карантинних обмежень - З вівторка у районах Києва відкриються сезонні ярмарки (адреси)

    Торгівля на ярмарках буде вестися з дотриманням усіх карантинних обмежень

    Торговельні майданчики працюватимуть до неділі

    Традиційні сезонні ярмарки триватимуть у Києві з 16 до 21 березня. Як повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, на торговельних майданчиках передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Так, ярмарки відбудуться:

    16 березня (вівторок) в:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Васильківська, 31/17-33 (в межах провулків Коломийського та Смольного), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

    • Печерському районі – вул. Михайла Бойчука, 12-18;

    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

    • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

    17 березня (середа) в:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    18 березня (четвер) в:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

    • Дніпровському районі – бульв. Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

    • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6, вул. Михайла Бойчука, 12-18;

    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    19 березня (п’ятниця) в:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53, вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

    • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);

    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    20 березня (субота) в:

    • Голосіївському районі – вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

    21 березня (неділя) в:

    • Голосіївському районі – вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

    • Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

    Торгівля на ярмарках буде вестися з дотриманням усіх карантинних обмежень.

    Теги: торгівля ярмарок КМДА
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