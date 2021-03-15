З вівторка у районах Києва відкриються сезонні ярмарки (адреси)

Торгівля на ярмарках буде вестися з дотриманням усіх карантинних обмежень

Торговельні майданчики працюватимуть до неділі

Традиційні сезонні ярмарки триватимуть у Києві з 16 до 21 березня. Як повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, на торговельних майданчиках передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.

Так, ярмарки відбудуться:

16 березня (вівторок) в:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Васильківська, 31/17-33 (в межах провулків Коломийського та Смольного), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Печерському районі – вул. Михайла Бойчука, 12-18;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

17 березня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

18 березня (четвер) в:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – бульв. Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6, вул. Михайла Бойчука, 12-18;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

19 березня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53, вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

20 березня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

21 березня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);

Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Торгівля на ярмарках буде вестися з дотриманням усіх карантинних обмежень.