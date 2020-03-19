Через зупинку метро в евакуаторів на вулицях Києва побільшало роботи (фото, відео)



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Евакуатори забирають неправильно припарковані автомобілі Фото: Інспекція з паркування

Припарковані на смугах громадського транспорту автівки евакуюють

У зв'язку з закриттям столичного метрополітену посилено працює інспекція з паркування і евакуатори.

Головна увага – смугам громадського транспорту, щоб автобуси і тролейбуси не стояли у заторах.

Автівки, припарковані з порушеннями, евакуюються негайно.

«Закликаємо мешканців та гостей міста проявляти громадянську свідомість, повагу один до одного та до інспекторів з паркування. Також просимо сумлінно виконувати вимоги Правил дорожнього руху та не перешкоджати інспекторам виконувати їх посадові обов’язки», - закликали в Інспекції.

Нагадаємо, Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

«Київпастранс» нагадав маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Попри те, що через обмежувальні заходи заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та маршрутках, столичний транспорт переповнений.

Частина киян пересіла на власні автівки.