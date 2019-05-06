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    За добу на Київщині сталися 82 ДТП

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    За добу на Київщині сталися 82 ДТП

    Одна людина загинула та ще 4 перебувають у лікарні

    Минулої доби, 5 травня, на дорогах у Київській області сталися 82 ДТП. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Так, вчора с. Дитятки Іванківського району близько 22:00 водій автомобіля Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на 33-річного жителя міста Києва. В результаті ДТП киянин загинув на місці, а водій зник з місця пригоди.

    Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками поліції в лісосмузі поблизу с. Дитятки знайдено авто, причетне до даного ДТП. Місце знаходження водія встановлюється. Вирішується питання правової кваліфікації.

    Поблизу міста Березань на автодорозі «Полтава-Київ» сталася ДТП за участі автомобіля Daewoo Sens та Hyundai AX-35. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що 39-річний водій Hyundai допустив зіткнення з Daewoo. Внаслідок аварії обох водіїв госпіталізовано до міської лікарні. В автомобілі Hyundai AX-35 перебували дружина та син водія, яких також доставлено до лікарні з тілесними ушкодженнями.

    За фактами даних ДТП відкриті кримінальні провадження, тривають перевірки та встановлюються всі обставини.

    Як повідомлялося, з 29 квітня по 5 травня у Києві зафіксовано 455 дорожньо-транспортних пригод, з них 25 з потерпілими.

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