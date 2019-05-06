  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За два тижні у Києві сталося понад 1300 ДТП

    • Розсилка
    <span>2 травня на проспекті Степана Бандери в Києві водій самоскида збив велосипедиста</span> - За два тижні у Києві сталося понад 1300 ДТП
    2 травня на проспекті Степана Бандери в Києві водій самоскида збив велосипедиста
    Фото: Інформатор

    У ДТП загинуло двоє людей

    З 22 по 28 квітня у Києві зафіксовано 878 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 837), з них 41 з потерпілими (на попередньому тижні 44). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 50 людей (на попередньому тижні - 52), загинула одна людина - велосипедист (на попередньому тижні три людини загинули).

    Крім того, сталося 15 наїздів на пішоходів, з них 7 - на пішохідних переходах. Поранено 7 мотоциклістів.

    з 29 квітня по 5 травня 2019 року в місті зафіксовано 455 дорожньо-транспортних пригод, з них 25 з потерпілими. На дорогах столиці отримали поранення 32 людини, загинула одна людина. Сталося 6 наїздів на пішоходів, з них 3 - на пішохідних переходах. Поранено 4 мотоциклістів.

    КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними і бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

    Нагадаємо, 2 травня на проспекті Степана Бандери в Києві сталася смертельна ДТП: водій самоскида збив велосипедиста.

    Читайте також
    ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ