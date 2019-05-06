За два тижні у Києві сталося понад 1300 ДТП



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2 травня на проспекті Степана Бандери в Києві водій самоскида збив велосипедиста Фото: Інформатор

У ДТП загинуло двоє людей

З 22 по 28 квітня у Києві зафіксовано 878 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 837), з них 41 з потерпілими (на попередньому тижні 44). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 50 людей (на попередньому тижні - 52), загинула одна людина - велосипедист (на попередньому тижні три людини загинули).

Крім того, сталося 15 наїздів на пішоходів, з них 7 - на пішохідних переходах. Поранено 7 мотоциклістів.

з 29 квітня по 5 травня 2019 року в місті зафіксовано 455 дорожньо-транспортних пригод, з них 25 з потерпілими. На дорогах столиці отримали поранення 32 людини, загинула одна людина. Сталося 6 наїздів на пішоходів, з них 3 - на пішохідних переходах. Поранено 4 мотоциклістів.

КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними і бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 2 травня на проспекті Степана Бандери в Києві сталася смертельна ДТП: водій самоскида збив велосипедиста.