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    За добу на Київщині сталося майже пів сотні ДТП (фото)

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    У Фастові автомобілі в результаті ДТП перетворилися на купу металобрухту - За добу на Київщині сталося майже пів сотні ДТП (фото)
    У Фастові автомобілі в результаті ДТП перетворилися на купу металобрухту
    Фото: Нацполіція

    За фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження

    За останню добу у Київській області сталося 43 ДТП, деякі зі смертельними наслідками.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася у Києво-Святошинському районі. Аварія сталася на 14-му км траси Київ-Одеса поблизу смт Чабани. Чоловік потемки переходив дорогу у невстановленому місці. На швидкості водій автомобіля просто не встиг пригальмувати. А 36-річний постраждалий не розрахував свої сили, думаючи, що встигне перебігти трасу у мало освітленому місці. За це і поплатився життям. Врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці події.  

    У м. Фастів у темряві зіткнулося дві автівки. Керуючи автомобілем, місцевий житель вилетів на смугу зустрічного руху і зіткнувся із машиною, що їхала навпроти. В результаті сильного удару обидва транспортні засоби перетворилися на купу металобрухту. Люди лишилися живими, утім із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, як водіїв, так і пасажирів доставлено до Центральної районної лікарні.

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    За добу на Київщині сталося майже пів сотні ДТП (фото)
    За добу на Київщині сталося майже пів сотні ДТП (фото)
    За добу на Київщині сталося майже пів сотні ДТП (фото)

    За фактами ДТП відкрито кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.  

    Поліція Київщини закликає водіїв і пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху.

    Як повідомлялося, у неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

    Національна поліція України ДТП кримінал водій Київщина автомобіль
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