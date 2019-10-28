За добу на Київщині сталося майже пів сотні ДТП (фото)



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У Фастові автомобілі в результаті ДТП перетворилися на купу металобрухту Фото: Нацполіція

За фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження

За останню добу у Київській області сталося 43 ДТП, деякі зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася у Києво-Святошинському районі. Аварія сталася на 14-му км траси Київ-Одеса поблизу смт Чабани. Чоловік потемки переходив дорогу у невстановленому місці. На швидкості водій автомобіля просто не встиг пригальмувати. А 36-річний постраждалий не розрахував свої сили, думаючи, що встигне перебігти трасу у мало освітленому місці. За це і поплатився життям. Врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці події.

У м. Фастів у темряві зіткнулося дві автівки. Керуючи автомобілем, місцевий житель вилетів на смугу зустрічного руху і зіткнувся із машиною, що їхала навпроти. В результаті сильного удару обидва транспортні засоби перетворилися на купу металобрухту. Люди лишилися живими, утім із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, як водіїв, так і пасажирів доставлено до Центральної районної лікарні.

За фактами ДТП відкрито кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини закликає водіїв і пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, у неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.