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    На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)

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    На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    «Богдан» протаранив легковик і відкинув його на тротуар

    У неділю, 27 жовтня, увечері на Русанівській набережній сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Daewoo Matiz.

    В результаті аварії постраждав водій Daewoo Matiz. Про це повідомляє Інформатор.

    Зіткнення сталося на перетині Русанівської набережної і вулиці Ентузіастів. За словами водія автобуса, він рухався по маршруту в бік станції метро «Лівобережна». У лівому ряду стояв сміттєвоз, через якого водій Matiz не бачив маршрутку і почав здійснювати поворот. Удар прийшовся в праву сторону невеликого автомобіля, де не було пасажирів.

    Легковик розвернуло і закинуло на тротуар.

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    На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)
    На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)
    На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)
    На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)
    На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водій отримав травму голову і відправився в лікарню в кареті швидкої допомоги. Пасажири «Богдана» від допомоги лікарів відмовилися.

    Обставини аварії з'ясовує поліція.

    Як повідомлялося, у неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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