На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)



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Фото: Інформатор

«Богдан» протаранив легковик і відкинув його на тротуар

У неділю, 27 жовтня, увечері на Русанівській набережній сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Daewoo Matiz.

В результаті аварії постраждав водій Daewoo Matiz. Про це повідомляє Інформатор.

Зіткнення сталося на перетині Русанівської набережної і вулиці Ентузіастів. За словами водія автобуса, він рухався по маршруту в бік станції метро «Лівобережна». У лівому ряду стояв сміттєвоз, через якого водій Matiz не бачив маршрутку і почав здійснювати поворот. Удар прийшовся в праву сторону невеликого автомобіля, де не було пасажирів.

Легковик розвернуло і закинуло на тротуар.

Водій отримав травму голову і відправився в лікарню в кареті швидкої допомоги. Пасажири «Богдана» від допомоги лікарів відмовилися.

Обставини аварії з'ясовує поліція.

Як повідомлялося, у неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.