На Русанівці автобус із пасажирами протаранив автомобіль (фото, відео)
«Богдан» протаранив легковик і відкинув його на тротуар
У неділю, 27 жовтня, увечері на Русанівській набережній сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Daewoo Matiz.
В результаті аварії постраждав водій Daewoo Matiz. Про це повідомляє Інформатор.
Зіткнення сталося на перетині Русанівської набережної і вулиці Ентузіастів. За словами водія автобуса, він рухався по маршруту в бік станції метро «Лівобережна». У лівому ряду стояв сміттєвоз, через якого водій Matiz не бачив маршрутку і почав здійснювати поворот. Удар прийшовся в праву сторону невеликого автомобіля, де не було пасажирів.
Легковик розвернуло і закинуло на тротуар.
Водій отримав травму голову і відправився в лікарню в кареті швидкої допомоги. Пасажири «Богдана» від допомоги лікарів відмовилися.
Обставини аварії з'ясовує поліція.
Як повідомлялося, у неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.